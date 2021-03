Historischer Mega-Vertrag für NFL-Star

Die San Francisco 49ers haben tief in die Tasche gegriffen, um den besten verfügbaren Free-Agent zu behalten.

Trent Williams un die San Francisco 49ers haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Der Left Tackle unterschreibt einen Sechsjahresvertrag über 138,06 Millionen US-Dollar, so Tom Pelissero von NFL Network. Der Mega-Vertrag beinhaltet garantierte 55,1 Millionen Dollar, davon sind allein 30,1 Millionen Dollar der Signing Bonus.

Der Deal katapultiert Williams schlagartig zum bestbezahlten Offensiv-Lineman in der NFL-Geschichte. Zuvor war David Bakhtiari von den Green Bay Packers an erste Stelle des Gehaltsrankings, der ein durchschnittliches Jahresgehalt von 23 Millionen US-Dollar verdient.

Williams hatte immer betont in San Francisco bleiben zu wollen. Der 32-Jährige wurde vergangene Saison von Washington verpflichtet.

Obwohl Williams die gesamte Saison 2019 verpasst hatte, kehrte er 2020 nahtlos in seine Form zurück und überzeugte nach Joe Staleys Rücktritt als zuverlässiger Blindside-Blocker in der Offensivlinie der 49er. Williams wurde in seiner ersten Spielzeit mit den 49ers zum insgesamt achten Mal in die Pro Bowl gewählt.