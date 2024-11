× Nacktes NFL-Maskottchen sorgt für Eklat

Das Maskottchen der Indianapolis Colts, Blue, geriet am Sonntagabend in Minnesota nach einer skandalösen Aktion ins Zentrum der Aufmerksamkeit.

Bekannt für seine rüden Spielereien in Ausstellungsspielen, stand das blaue Pferd während des jährlichen Mascots vs Youth-Fußballspiels der Vikings in der Halbzeit im Rampenlicht.

Nachdem Blue einen jungen Spieler brutal zu Boden gerammt hatte, eskalierte die Situation. Er schubste den bereits am Boden liegenden Gegner erneut, was die Jugendmannschaft auf den Plan rief. Ein Gegenangriff führte dazu, dass Blues Trikot heruntergerissen wurde und der Maskottchen nackt vor tausenden Zuschauern im US Bank Stadium stand. Blue schien die Aufmerksamkeit zu genießen und präsentierte seinen „nackten“ Körper dem jubelnden Publikum.

Aggressives Verhalten kein Einzelfall von Maskottchen

Diese aggressive Spielweise ist kein ungewöhnlicher Anblick für Fans, die bereits zahlreiche Vorfälle mit Blue erlebt haben. Bei uns in Österreich unvorstellbar, ist dieses Verhalten in Amerika sogar erwünscht.

Auf seinem offiziellen YouTube-Kanal finden sich zahlreiche Videos, in denen der Maskottchen kleinere Spieler rücksichtslos attackiert. 2014 landete er sogar in der ESPN-Sendung "C'mon Man" aufgrund seines rücksichtslosen Verhaltens bei Straßenfußballspielen. "C'mon Man" war ein Segment in einer ESPN-Sportsendung, das sich über absurde oder unnötig aggressive Aktionen in Sportarten lustig machte. Darin wurden oft kurze Videoausschnitte von Sportlern gezeigt, die während eines Spiels übertrieben oder unangemessen reagierten.

Einziger Österreicher spielt bei Indianapolis Colts

Übrigens, der einzige Österreicher in der NFL ist Bernhard Raimann, er ist der Erste, der den Sprung in die NFL geschafft. Aktuell spielt er für die Indianapolis Colts – das Verhalten des Maskottchens seiner Mannschaft ist ihm durchaus bekannt.