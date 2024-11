Trainer-Beben in der NFL! 4 Coaches sind Job los

Gleich zwei NFL-Teams zogen am Montag die Reißleine um ihre Saison noch zu retten.

Lange hat es sich abgezeichnet, nun ist es tatsächlich passiert. Die zweite Trainerentlassung der NFL-Saison ist offiziell.

Wie ESPN-Insider Adam Schefter berichtet, trennen sich die New Orleans Saints mit sofortiger Wirkung von Chef-Trainer Dennis Allen. Nach dem vielversprechenden Saisonstart mit zwei Kantersiegen gegen die Carolina Panthers und Dallas Cowboys folgten sieben, teils vernichtende, Pleiten in Folge. Die Saints könnten das erste Team der Geschichte sein, das an den ersten beiden Spieltagen über 85 Punkte erzielt und im selben Jahr nicht den Super Bowl gewinnt.

Allen kommt in seinen drei Jahren als Nachfolger des legendären Sean Payton auf 18 Siege und 25 Niederlagen im Big Easy. Interimistisch übernimmt Darren Rizzi, der bislang für die Special Teams verantwortlich war.

Raiders reagieren

Auch beim Ex-Team von Dennis Allen, den Las Vegas Raiders, kam es Montagfrüh zum großen Köpferollen. Nach der 24:41-Niederlage gegen die Cincinnati Bengals wurden paktisch alle Verantwortlichen für die Offensive entlassen.

Offensive Coordinator Luke Getsy, Offensive-Line-Coach James Cregg und Quarterback-Coach Rich Scangarello müssen ihre Sachen packen. Die Raiders haben nach fünf Niederlagen in Folge diese Woche spielfrei und können sich in Ruhe auf die große Aufholjagd vorbereiten.