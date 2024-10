Österreichs Football-Nationalteam stürmt ins EM-Halbfinale

Österreichs Football-Nationalteam steht erneut im EM-Halbfinale.

Das AFBÖ-Team als amtierender Europameister ließ Serbien am Sonntag vor 1.500 Zuschauern in Salzburg beim 78:0 nicht den Funken einer Chance. Im Herbst 2025 gibt es beim Finalturnier mit vier Teams das erste Duell mit Deutschland seit der knappen EM-Finalniederlage 2014 in Wien.

"Die Jungs sind hinausgekommen und haben ein Feuerwerk losgelassen - genau das, was sich diese Fans und das Stadion verdient haben", lobte Teamchef Max Sommer. Schon zur Pause stand es 43:0. "Ich bin sehr froh, dass wir über vier Viertel so einen tollen Football gezeigt haben und hoffe, dass jeder, der heute hier war, Team Austria auch in Zukunft unterstützen wird."

Quarterback Nico Hrouda warf gleich vier Touchdown-Pässe, sein Ersatzmann Alexander Reischl drei. Der ehemalige NFL-Spieler Sandro Platzgummer lief beim Nationalteam-Comeback einmal in die Endzone.