NFL-Hammer: Ligaboss träumt von vier Europa-Teams

Kommt es zur großen Football-Revolution? Laut NFL-Boss Roger Godell könnte es schon in naher Zukunft vier europäische Teams geben.

Seit Jahren gibt es Gerüchte, dass die NFL ein Team in London ansiedeln will. Immer wieder wurden die Jacksonville Jaguars als möglicher Europa-Ableger gehandelt. Die jährlichen Spiele in London sorgen stets für Begeisterung. Jetzt wurde von oberster Stelle ein neuer Plan für die beste Football-Liga der Welt bestätigt. Niemand geringerer als Comissioner Roger Godell bestätigt in Englands Hauptstadt: "Keine Frage, dass London ein NFL-Team haben könnte, ich glaube sogar, dass es hier zwei Mannschaften geben kann." In der britischen Metropole wurde in den letzten Jahren im Rahmen der "International Series" in drei unterschiedlichen Stadien gespielt. Im Wembley-Stadium, der Rugby-Arena in Twickenham und dem mit finanzieller Unterstützung der NFL neu gebauten Tottenham-Stadium.

Doch die NFL hat offenbar noch größere Pläne als ein oder zwei Teams in London. Ein Journalist fragte scherzhaft, ob es eine europäische Gruppe mit vier Teams geben könnte. Die Reaktion von Godell überrascht: "Das ist ein Teil von dem, was wir machen. Wir versuchen zu erfahren, ob es mehrere Orte in Europa geben könnte, die als NFL-Standort in Frage kommen." Ein ähnliches Prozedere gab es bereits beim Stadion-Neubau in Los Angeles, als man die St. Louis Rams und San Diego Chargers in den neuen NFL-Tempel in Inglewood übersiedelte.

Vier Teams würden Reisestrapazen vereinfachen

Der Hintergrund ist relativ einfach erklärt: Das Liga-System der NFL ist derzeit so aufgebaut, dass es zwei Conferences (AFC und NFC) zu je 16 Teams gibt, die erneut in jeweils vier Vierergruppen (Divisions) unterteilt ist. Alle Teams aus einer Division treffen jährlich zwei Mal aufeinander. Zusätzlich gibt es je ein Spiel gegen alle Teams aus einer anderen Division der AFC und NFC, sowie die übrigen gleichplatzierten Mannschaften der übrigen Divisions der eigenen Conference. Somit würden auf einen Schlag gleich zwölf Spiele mit rein europäischer Beteiligung stattfinden.

Auch in Deutschland finden ab heuer erstmals NFL-Spiele statt. Somit wäre es möglich, dass die NFL mit einem Team in unserem Nachbarland ebenfalls liebäugelt. Dennoch müssen noch einige Fragen geklärt werden. Denn neben den enormen Reisestrapazen für die US-Teams ist vor allem noch nicht klar, ob die vier europäischen Teams zusätzlich zu den bereits 32 existierenden Teams dazu kommen oder ob sogar vier Städte ihren Standort als NFL-Franchise verlieren.