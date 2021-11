NFL: LA Rams lassen die Muskeln spielen

Die LA Rams sind mit einem Mega-Transfer zum Super-Bowl-Top-Favoriten geworden.

Am Wochenende ist Halbzeit in der NFL. Doch schon jetzt blickt alles auf die LA Rams. Das Ziel ist ganz klar der NFL-Titel. Am 13. Februar steigt die größte Sport-Veranstaltung der Welt noch dazu in der 2020 eröffneten Heimstätte, dem SoFi-Stadium, der Rams. Im Vorjahr wurde man den eigenen Erwartungen nicht gerecht, doch mit dem Fan-Comeback kam auch der Erfolg zurück. Nach acht Spielen setzte es nur eine Niederlage, Liga-Bestwert.

Liga zittert vor neuer Traum-Verteidigung

Mit der Verpflichtung von Star-Verteidiger Von Miller am Montag ist das Team aus Kalifornien zum heißesten Super-Bowl-Anwärter mutiert. Das ehemalige Aushängeschild der Denver Broncos gilt als perfekte Ergänzung zur ohnehin schon gefürchteten Verteidigung. Mit Aaron Donald (135 Mio. $ Gesamtgehalt), Miller (114,1 Mio. $) und Jalen Ramsey (100 Mio. $) befinden sich gleich drei der zehn bestbezahlten NFL-Verteidiger nun in den Reihen der Rams.

Cooper Kupp befindet sich auf Rekordkurs

Doch nicht nur die Verteidigung kann sich sehen lassen. Im Sommer gab es einen Quarterback-Tausch mit den Detroit Lions. Ein absoluter Glücksgriff, denn Matthew Stafford befindet sich in der besten Saison seiner NFL-Karriere. Mit 2.477 gepassten Yards und 22 Touchdowns gibt es nur einen Spielmacher, der derzeit bessere Statistiken aufweist: Tom Brady. Staffords Lieblings-Ziel im Passspiel ist Cooper Kupp. Der 28-Jährige hält derzeit bei 924 Yards und 10 Touchdowns in den ersten acht Spielen, das gelang bisher noch keinem Spieler. Der Saisonrekord liegt bei 1.964 Yards und 23 gefangenen Touchdowns, beide Bestmarken könnte Kupp in den verbleibenden neun Spielen einstellen.

Letzte Chance für Chef-Trainer Sean McVay

Mastermind des Erfolges ist Headcoach Sean McVay. Der 35-Jährige kann sich heuer noch zum jüngsten Trainer küren, der den Super Bowl gewinnt. Er würde den legendären Pittsburg-Trainer Mike Tomlin ablösen, der bei seinem ersten Erfolg (2009) 36 Jahre und 11 Monate alt war. McVay hat drei Wochen vor dem Super Bowl Geburtstag, könnte sich von seinem Team selbst beschenken. Vor drei Jahren führte der Offensiv-Guru sein Team bereits ins Endspiel, damals musste man sich Brady und den New England Patriots 3:13 geschlagen geben. Auch heuer ist es wieder Brady, den es für die Rams zu schlagen gilt. Er will mit Tampa den Titel verteidigen und würde spätestens im Halbfinale warten. Die LA Rams machen alles, um eine hollywoodreife Saison hinzulegen, da zittert das Dreamteam vor keinem Gegner.

Bills wollen Fluch beenden

Während alles auf die Star-Truppen von Tampa Bay und den LA Rams in der NFC blickt, lacht in der AFC ein Team alleine von der Spitze. Die Buffalo Bills, angeführt von Quarterback Josh Allen, haben sich in den letzten Jahren zu einem Titelkandidaten entwickelt. Doch das Team kämpft gegen einen der erschreckendsten Flüche der Super-Bowl-Ära. Vier Mal in Folge standen die Bills im NFL-Endspiel (1990-1993), alle gingen verloren. Danach versank das Team immer mehr im Mittelmaß. Erreichte von 1999 bis 2017 nicht einmal die Play-offs. Doch mit Cheftrainer Sean McDermott, der zwanzigste der Teamhistorie, konnte man den Negativlauf beenden. Jetzt soll auch der Super-Bowl-Fluch beendet werden.