Der 25-Jährige, der die letzten vier Spielzeiten bei den Las Vegas Raiders verbracht hat, teilte auf Twitter mit, dass er die Krebsdiagnose nach einer Untersuchung erhalten hat. "Durch einen wundersamen Prozess hat sich mein Leben in dieser Zeit der Free Agency verändert", schrieb Moreau. "Während einer Routineuntersuchung, die vom medizinischen Team der Saints in New Orleans durchgeführt wurde, habe ich erfahren, dass ich an einem Hodgkin-Lymphom erkrankt bin und mich vom Football zurückziehen werde ... zu diesem Zeitpunkt, um einen neuen Gegner zu bekämpfen: Krebs," so der NFL-Spieler.

Through somewhat of a miraculous process, this Free Agency period has been life changing for me. During a routine physical conducted by the Saint’s medical team down in New Orleans, I’ve come to learn that I have Hodgkin’s Lymphoma, and will be stepping away from football (1/3)