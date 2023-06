NFL-Superstar fühlt sich trotz Mega-Vertrag unterbezahlt

In einer Zeit, in der die besten Passfänger der NFL mehr denn je bezahlt werden, scheint Travis Kelce mit seinem Gehalt nicht zufrieden zu sein.

Der Star-Tight End der KansasCityChiefs äußerte sich in einem kürzlich erschienenen Profil in der Vanity Fair ganz offen über seinen Vertrag. Kelce befindet sich im zweiten Jahr eines Vier-Jahres-Vertrages über 57,25 Millionen Dollar, der 22,75 Millionen Dollar an garantiertem Geld enthielt, als er ihn 2020 unterschrieb. Er sagte, dass er von ihm nahestehenden Personen gedrängt wurde, eine Gehaltserhöhung zu verlangen, aber er ist mit seinem aktuellen Vertrag aufgrund des Erfolgs der Chiefs zufrieden.

Verdient Mega-Summe

"Meine Manager und Agenten lieben es, mir zu sagen, wie unterbezahlt ich bin", sagte Kelce gegenüber Vanity Fair. "Jedes Mal, wenn ich darüber spreche, dass ich mehr Geld möchte, sagen sie nur: 'Warum gehst du nicht zu den Chiefs und fragst sie?'"

Unter seinem aktuellen Vertrag hat Kelce ein durchschnittliches Jahresgehalt von etwa 14,3 Millionen Dollar. In der kommenden Saison wird sein Grundgehalt von 11,25 Millionen Dollar das 54. höchste in der NFL sein, wie Vanity Fair berichtet.