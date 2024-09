Taylor Swift bejubelt Heimsieg der Kansas City Chiefs

Titelverteidiger Kansas City Chiefs hat die neue Saison der National Football League (NFL) mit einem Sieg eröffnet. Vor den Augen von Edelfan Taylor Swift.

Gegen die Baltimore Ravens gewann der Super-Bowl-Champion daheim mit 27:20. Die Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes setzten sich am Ende auch durch, weil Ravens-Profi Isaiah Likely bei auslaufender Uhr den Ball zwar in der Endzone fing, dabei aber mit einer Zehenspitze hauchdünn auf der Aus-Linie landete. Daher zählte der Fang nicht als Touchdown.

"Das war nervenaufreibend. Hier mit einem Sieg davonzukommen ist ein super Start in die Saison", sagte Mahomes, der noch viel Arbeit für sein Team sah. "Es gibt viel, worin wir besser werden müssen, aber es ist ein guter Start." Mahomes bilanzierte mit je einem Touchdown und einer Interception. Der 28-Jährige stellte zu Beginn seiner siebenten Saison mit nun insgesamt mehr als 28.700 geworfenen Yards einen neuen Vereinsrekord auf.

Rookie als Matchwinner

Mann des Abends in der Neuauflage des Conference-Finals vom Jänner war aber Rookie Xavier Worthy, der in seinem ersten NFL-Spiel zwei Touchdowns für die Chiefs erzielte. Zunächst beeindruckte der 21-Jährige mit einem 21-Yard-Lauf in die Endzone, bevor er im Schlussviertel noch für einen 35-Yards-Touchdown-Catch sorgte. Eine eher unauffällige Leistung zeigte hingegen Star-Tight-End Travis Kelce, der von Pop-Superstar Taylor Swift erneut im Stadion unterstützt wurde.

Ravens-Quarterback Lamar Jackson warf für 273 Yards, einen Touchdown und erlief noch weitere 122 Yards. Der entscheidende Touchdown-Versuch über zehn Yards auf Likely wurde am Ende von den Schiedsrichtern als unvollständig gewertet.