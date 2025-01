Washington wirft Tampa Bay mit Last-Minute-Field-Goal raus!

Mit einem dramatischen Last-Minute-Sieg haben die Washington Commanders die Tampa Bay Buccaneers aus den NFL-Play-offs geworfen. Ein Field Goal bei auslaufender Uhr sicherte den 23:20-Erfolg und den Einzug in die zweite Runde.

Die Washington Commanders haben sich mit einem echten Krimi in die zweite Runde der NFL-Play-offs gekämpft. Beim 23:20-Auswärtssieg gegen die Tampa Bay Buccaneers entschied ein Field Goal mit der Schlusssirene die Partie. Der Football prallte dabei zunächst gegen die Stange, landete dann aber doch noch im Ziel. Es war der erste Sieg eines schlechter gesetzten Teams in den diesjährigen Play-offs. Washington trifft nun auf die Detroit Lions.

Daniels glänzt in seinem ersten Play-off-Spiel

Quarterback Jayden Daniels, der seine erste NFL-Saison spielt, führte Washington in einem nervenaufreibenden Spiel zum Sieg. „Das bedeutet so viel. Die Fans haben so lange auf diesen Moment gewartet“, sagte der 23-Jährige nach der Partie. Als die Commanders 2005 zuletzt ein Play-off-Spiel gewannen, war Daniels gerade einmal fünf Jahre alt.

Mayfields Fehler bringt Wende

Tampa Bays Quarterback Baker Mayfield trug mit einem folgenschweren Ballverlust zur Entscheidung bei. Washington nutzte den Turnover und verwandelte ihn in kürzester Zeit in einen Touchdown, der den 20:20-Ausgleich brachte. Das entscheidende Field Goal von Zane Gonzalez setzte dann den Schlusspunkt in einem Spiel, das bis zur letzten Sekunde spannend blieb.

Eagles dominieren Green Bay

Auch die Philadelphia Eagles setzten sich in der Wildcard-Runde durch. Beim 22:10-Heimsieg gegen die Green Bay Packers ließen die Eagles nichts anbrennen. Quarterback Jaylen Hurts überzeugte nach seiner Rückkehr mit zwei Touchdown-Pässen, während Packers-Quarterback Jordan Love einen schwachen Abend erwischte und sich drei Interceptions leistete.

Weitere Play-off-Ergebnisse und Ausblick

Durch den Sieg der Commanders steht fest, dass Philadelphia in der nächsten Runde auf die Minnesota Vikings oder die Los Angeles Rams trifft. Die Rams-Partie, wegen der Brände in Los Angeles nach Phoenix verlegt, beschließt die Wildcard-Runde am Montagabend.