Dallas mit Raffl weiter im Hoch

Auch seit seines NHL-Comebacks nach einer Verletzung läuft es für Dallas und Michael Raffl rund.

Michael Raffl hat mit den Dallas Stars in der NHL auch das zweite Spiel nach seiner zweieinhalbwöchigen Verletzungspause 4:3 gewonnen. Die Texaner bezwangen die Winnipeg Jets am Freitag vor Heimpublikum aber erst nach Verlängerung. Das entscheidende Tor gelang Jason Robertson (64.). Die Stars haben sieben ihrer jüngsten neun Spiele gewonnen. Raffl erhielt 14:27 Minuten Eiszeit. Der Kärntner hatte sich am 21. Jänner eine Unterkörperblessur zugezogen und fünf Spiele versäumt.

NHL-Ergebnisse vom Freitag:

Dallas Stars (mit Raffl) - Winnipeg Jets 4:3 n.V., Edmonton Oilers - New York Islanders 3:1, Arizona Coyotes - Tampa Bay Lightning 3:4