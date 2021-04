Die Vegas Golden Knights stehen als erstes NHL-Team auch rechnerisch fix in den Stanley-Cup-Playoffs.

Jonathan Marchessault hat am Mittwoch zwei Tore und zwei Assists zum achten Sieg der Vegas Golden Knights in Folge beigetragen. Nach dem 5:2 über die San Jose Sharks stehen die Knights als erstes Team im Play-off der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga. Gute Chancen haben in der West Division der NHL auch Colorado Avalanche und Minnesota Wild auf den Plätzen zwei und drei, die besten vier Teams sind weiter.

NHL-Ergebnisse vom Mittwoch: