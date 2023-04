NHL: Jetzt stehen die Play-off-Duelle fest

Nach Ende des Grunddurchgangs stehen in der NHL die Play-off-Duelle fest. Die beste Eishockey-Liga der Welt geht in die heiße Phase.

Ein 4:3-Erfolg von NHL-Titelverteidiger Colorado Avalanche bei den Nashville Predators hat am Freitag den Grunddurchgang der National Hockey Leage abgeschlossen und die Paarungen der ersten Runde im Play-off komplettiert. Durch den Sieg verdrängte Colorado die Dallas Stars von Platz eins der Central Division und bekommt es damit - erstmals in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch - mit den Seattle Kraken zu tun.

Auch die Minnesota Wild kennen damit ihren Gegner in der "best of seven"-Serie, sie treffen ab Montag auf die Dallas Stars. Ob auch Austro-Export Marco Rossi mit von der Partie ist, bleibt abzuwarten. Der Vorarlberger war am Freitag vorläufig wieder ins Farmteam Iowa Wild zurückbeordert worden.

Washington verliert Coach Laviolette

Trainer Peter Laviolette und die Washington Capitals gehen nach dem Ende der Saison in der National Hockey League (NHL) getrennte Wege. Der Ende Juni auslaufende Vertrag werde nicht verlängert, teilte die Eishockey-Mannschaft aus der US-Hauptstadt am Freitag mit. Laviolette war seit 2020 Chefcoach beim Team um Superstar Alexander Owetschkin. Angaben dazu, wer als Nachfolger verpflichtet werden soll, gab es keine.