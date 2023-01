Eishockey-Stürmer Marco Rossi hat in der AHL für Iowa Wild einen Treffer und einen Assistpunkt zum 2:1-Heimsieg nach Verlängerung gegen Rockford beigesteuert.

Der 21-Jährige traf am Samstag in der Anfangsphase im Powerplay zum 1:0, in der Verlängerung war er an der Entstehung des Siegestores beteiligt. Nach 14 Saisonspielen hält der Ende November von Minnesota Wild aus der NHL ins Farmteam beorderte Vorarlberger bei fünf Toren und zehn Assists.