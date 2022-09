Rossi zeigt bei Minnesota auf

Youngster Marco Rossi (21) gibt im ersten Testspiel der Minnesota Wild ein Statement ab: Beim 3:2-Erfolg nach Verlängerung über Colorado liefert der Stürmer zwei Vorlagen.

"Er spielt so, als würde er hier hergehören", sagte Minnesota-Wild-Coach Dean Evason. Marco Rossi hat im ersten Testspiel mehr als nur überzeugen könne. Der Center bereitete beim 3:2-Sieg gegen NHL-Champion Colorado Avalanche zwei Treffer vor. Zuerst hatte er in Überzahl beim 2:0 von Verteidiger Calen Addison seinen Schläger im Spiel, dann zeigte er in der Verlängerung seine Klasse: Rossi tanzte seinen Gegenspieler aus und bediente Ryan Hartman ideal zur 3:2-Entscheidung. Evason: "Ein toller Pass."

"Habe selbst höhere Erwartungen"

Rossi startete mit Minnesota am 22. September in die Vorbereitung und hinterließ bereits einen starken Eindruck. "Ich bin mehr bereit, habe durch letztes Jahr schon mehr Erfahrung. Letztes Jahr war alles neu, jetzt bin ich hier und weiß, was von mir erwartet wird. Ich habe auch selbst höhere Erwartungen. Ich will jedem beweisen, dass ich hier her gehöre", stellt der Vorarlberger, der den Sprung in den NHL-Kader unbedingt schaffen möchte, klar. Auch der Klub hofft, dass Rossi sich weiterhin mit guten Leistungen einen Platz im Line-up erkämpfen wird. Rossi: "Druck ist auch gut, denn dann sehe sie etwas in mir – das ist auch positiv. Aber ich will auch nicht zu viel nachdenken, sondern einfach mein Spiel spielen."

Viel Lob von Coach Evason

Neben Rossi bekam auch Addison viel Lob vom Coach. "Beide haben Selbstvertrauen und sie zeigen das. Selbstvertrauen musst du dir erarbeiten und das haben sie in der Amercian Hockey League getan. Beide wissen, was es benötigt, um hier zu spielen. Hoffentlich geht es so weiter", meint Evason. Der 58-jährige Kanadier fügt hinzu: "Sie kämpfen um einen Job. Sie sind in einer schwierigen Situation und gehen gut damit um. Das wollen wir sehen. Wie gehen sie zum Beispiel mit Zeit im Powerplay um? Sind sie panisch oder ruhig? Rossi war in der Overtime extrem cool und das ist ein gutes Zeichen."

In der Nacht auf Mittwoch (3 Uhr) kommt es für Minnesota erneut zum Duell mit Colorado. Die Liga startet für die Wild am 13. Oktober mit einem Heimspiel gegen die New York Rangers. Und da will Rossi auf dem Eis stehen.