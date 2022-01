Treffsicher! Rossi jetzt Top-Torschütze von Iowa

Der Vorarlberger ist bei Iowa Wild an Punkten, Toren und Assists gemessen die Nummer eins im Team.

Eishockeystürmer Marco Rossi hat am Mittwoch seinen zehnten Saisontreffer für Iowa Wild erzielt und ist damit beim Farmteam des NHL-Clubs Minnesota Wild die Nummer eins in den drei wichtigsten Offensivstatistiken. Der Vorarlberger brachte die Wild beim 2:1-Sieg nach Verlängerung bei den Rockford IceHogs in Führung (9.) und führt Iowa nach 28 Saisonspielen nach Punkten (28), Toren gemeinsam mit Kyle Rau und Mason Shaw (je 10) sowie Assists (18) an.

Der 20-jährige Center, der Anfang Jänner in der NHL debütiert hat, hat in der American Hockey League (AHL) seit 11. Dezember nur in zwei Spielen weder Tor noch Assist verbucht.