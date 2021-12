Vancouvers Erfolgsserie unter Boudreau geht weiter

Neo-Coach Bruce Boudreau hat die Vancouver Cunucks "auf Schiene" gebracht - seit seiner Übernahme sind die Kanadier unbesiegt.

Die Vancouver Canucks haben in der National Hockey League (NHL) auch das sechste Spiel unter Neo-Trainer Bruce Boudreau gewonnen. Am Donnerstag wiesen die Kanadier die San Jose Sharks mit 5:2 in die Schranken, Goalie Thatcher Demko hielt 34 Schüsse auf sein Tor. Die Canucks hatten in den 13 Spielen vor der Bestellung von Trainer-Routinier Boudreau (Ex-Washington, -Anaheim, -Minnesota) nur dreimal gewonnen.

Die Montreal Canadiens beendeten eine Niederlagenserie von zuletzt sieben Spielen mit einem 3:2 nach Penaltyschießen gegen die Philadelphia Flyers. Den Heimsieg feierten die Kanadier ohne Fans, die rund zwei Stunden vor Spielbeginn aufgrund steigender Corona-Zahlen ausgesperrt worden waren.

NHL-Ergebnisse von Donnerstag:

Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings 5:3, Nashville Predators - Colorado Avalanche 5:2, San Jose Sharks - Vancouver Canucks 2:5, New Jersey Devils - Vegas Golden Knights 3:5, Minnesota Wild - Buffalo Sabres 2:3 n.P., Edmonton Oilers - Columbus Blue Jackets 5:2, Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers 3:2 n.P., Tampa Bay Lightning - Ottawa Senators 2:1, Florida Panthers - Los Angeles Kings 1:4, New York Islanders - Boston Bruins 3:1