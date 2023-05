Eishockey-Nationalteam hofft bei WM gegen Frankreich auf Auftakt nach Maß

Eishockey-Team startet bei der WM 'Mission Klassenerhalt' Österreichs Eishockey-Nationalteam will in Tampere ein Deja-vu erleben. So wie im Vorjahr peilt die ÖEHV-Auswahl in derselben Eishalle in Finnland den neuerlichen Klassenerhalt bei der A-Weltmeisterschaft an.