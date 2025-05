1:0 n. V. - USA ist Eishockey-Weltmeister

Das Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft wurde zum wahren Thriller. Nach der regulären Spielzeit stand es immer noch torlos 0:0. Am Ende setzte sich die USA gegen die Schweiz mit 1:0 nach Verlängerung durch und setzt sich die Krone auf.

Die USA sind neuer Eishockey-Weltmeister. In einem umkämpften Endspiel gegen die Schweiz traf Tage Thompson am Sonntag in Stockholm in der dritten Minute der Verlängerung zum verdienten 1:0-Finalsieg der Amerikaner. Für die USA ist es der dritte Titel bei Weltmeisterschaften, der erste seit 1960. Schweiz kassierte nach 2013, 2018 und 2024 die vierte Final-Niederlage.

Gastgeber Schweden hat sich dabei gegen Überraschungsteam Dänemark die Bronzemedaille gesichert. In Stockholm bezwang der elffache Weltmeister den Co-Gastgeber mit 6:2 (0:0,3:0,3:2). Für die Schweden endete das Heimturnier trotz Rang drei enttäuschend, für Kanada-Bezwinger Dänemark war der Halbfinal-Einzug der größte Erfolg bei einer WM.

© APA ×

Mikael Backlund von den Calgary Flames brachte die "Tre Kronor" im zweiten Drittel mit einem Doppelschlag (26., 30.) in Führung. Nach den Toren von Marcus Johansson (38.) und Lucas Raymond (43.) sah alles nach einem klaren schwedischen Erfolg aus. Doch Nick Olesen (44.) und der bei den Winnipeg Jets engagierte Nicolaj Ehlers (47.) konnten für den Außenseiter verkürzen. Wieder Johansson (49.) machte mit seinem zweiten Treffer die dänischen Hoffnungen auf ein Comeback aber zunichte, Mika Zibanejad (56.) sorgte für den Endstand.