Der HCB Südtirol vermasselt Red Bull Salzburg die Titelfeier in der ICE-Hockey-League. Die Bozener gewinnen einen Thriller im sechsten Spiel der Best-of-seven-Serie in Salzburg mit 4:3. Damit kommt es am kommenden Freitag zum ultimativen Final-Showdown in Südtirol.

Mehr Infos folgen in Kürze... Ergebnis ICE Hockey League vom Dienstag: Finale (best of seven), 6. Spiel:

Red Bull Salzburg - HCB Südtirol 3:4 (0:2,2:2,1:0) Stand in der Serie: 3:3 Siebentes Spiel am Freitag (19.30 Uhr) in Bozen