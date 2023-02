5:3 - Vienna Capitals mit Sieg ins Play-off

Die spusu Vienna Capitals beenden den Grunddurchgang mit einem 5:3 gegen Innsbruck. Am Dienstag geht es mit den Pre-Play-offs los, das Viertelfinale startet am 7. März.

Zum Abschluss des Grunddurchgangs trafen die spusu Vienna Capitals auf Innsbruck - einem möglichen Gegner im Viertelfinale. Die Wiener dominierten zu Beginn, schossen sich durch Prokes (10.) und Preiser (13.) eine 2:0-Führung heraus. Als Innsbruck auch in der Partie ankam, verkürzte Leavens auf 1:2 (18.). Nach vier überstandenen Unterzahl-Spielen traf Kainz zum 3:1 - zählte aber nicht, weil der erneut schwache Referee Smetana zu früh abpfiff. Beim Hammer von Krys von der blauen Linie gab es aber nichts zu beanstanden - 3:1 (38.). Die Tiroler blieben durch Helewkas 2:3 aber dran (41.) und Peeters glich zum 3:3 aus (50.). Dank Finkelstein (53.) und Bradley (60./EN) konnten die Caps am Ende doch noch jubeln - 5:3.

"Unser erstes Drittel war fantastisch", sagte Capitals-Coach Barr und blickte auch schon auf den Play-off-Pick. Der Kanadier kann sich durchaus vorstellen, dass es im Viertelfinale zum Wiedersehen mit Innsbruck kommt. Barr: "Ich denke schon, ja." Innsbruck-Coach O'Keefe gab sich noch etwas bedeckt: "Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Wir werden vermutlich Klagenfurt oder Wien wählen müssen und das sind beide gute Gegner. Mir wäre lieber, niemanden zu wählen."

Im Kampf um die Pre-Play-offs setzte sich Graz dank eines 4:0-Erfolges über Vorarlberg im Fern-Duell mit Pustertal (7:2 gegen Laibach) durch. Linz sicherte im direkten Duell mit Fehervar durch einen 4:2-Erfolg den 7. Platz ab und durfte im anschließende Pre-Play-off-Pick zuerst wählen. Die Oberösterreicher entschieden sich für Graz und Fehervar trifft auf Asiago.

Wie geht es weiter? In den Duellen zwischen Linz - Graz und Fehervar - Asiago geht es in "best of three"-Serien um die letzten beiden Tickets für das Viertelfinale. Gespielt wird am Dienstag, am Freitag und falls nötig auch noch am Sonntag. Wenn die Entscheidungen gefallen sind, kommt es zum Play-off-Pick.

Dabei darf Bozen seinen Gegner für das Viertelfinale zuerst wählen (mögliche Gegner: KAC, Vienna Capitals, Linz/Graz, Fehervar/Asiago). Danach sind Salzburg und der VSV mit ihrer Wahl dran. Los geht es mit dem Viertelfinale, das so wie das Halbfinale als auch das Finale in "best of seven"-Serien ausgetragen wird, am 7. März.