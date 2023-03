Capitals greifen nach drittem Sieg im Viertelfinale

Die spusu Vienna Capitals gehen am Dienstag (19.15 Uhr) gegen die Innsbrucker Haie auf den dritten Sieg im Viertelfinale los.

Mit dem 5:2-Erfolg in Innsbruck gingen die Capitals in der Viertelfinal-Serie wieder in Führung, stellten auf 2:1 – allen Umständen zum Trotz. Denn im 2. Drittel gab es bei doppelter Caps-Unterzahl einen Aufreger: Während das Spiel lief, stand die Uhr ganze 26 (!) Sekunden still. Hat die Innsbrucker Zeitnehmung einfach nur geschlafen? Die Referees Groznik und Ofner griffen trotz Hinweise der Caps-Bank auchnicht ein. Von der Liga gab es für Innsbruck am Montag eine Geldstrafe von 1.000 Euro (500 sofort, 500 auf Bewährung, falls es in dieser Saison bei der Zeitnehmung zu einer weiteren Verletzung kommt).

Abgehakt. Am Dienstag wollen sich die Wiener mit dem ersten Heimsieg in dieser Serie Matchpucks sichern. „Auswärts ist es ein bisschen einfacher, da musst du niemanden unterhalten und willst nur gewinnen. Also ich hätte heute gerne ein Auswärtsspiel zu Hause. Einfach simple spielen“, sagt Coach Dave Barr.