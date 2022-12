Capitals und KAC verpflichten neue Spieler

Eishockey-Rekordmeister KAC hat auf die angespannte Personalsituation reagiert und sich mit Stürmer Mike Zalewski verstärkt.

Der 30-jährige US-Amerikaner verbuchte in der laufenden ICE-Saison in zehn Spielen für die Graz99ers ein Tor und einen Assist, kam bei den Steirern in den vergangenen drei Wochen aber nicht mehr zum Einsatz. Auch die Vienna Capitals gaben am Montag einen Transfer bekannt. Die Wiener engagierten den 25-jährigen US-Amerikaner Ben Finkelstein.

Der Verteidiger, der zuletzt für Iowa Wild, das aktuelle Team von Marco Rossi spielte, soll bei den Caps das Powerplay leiten. Der KAC hingegen beklagt langfristige Ausfälle von sechs Stammspielern, am Sonntag gegen die Pioneers Vorarlberg konnten die Klagenfurter aufgrund weiterer Ausfälle nicht einmal drei volle Linien stellen.