Eishockey-Damen starten mit Sieg bei B-WM

Unser Eishockey-Damen-Nationalteam ist mit einem Erfolgserlebnis in die B-WM gestartet.

Österreichs Eishockey-Frauenteam ist erfolgreich in die B-WM in Angers/Frankreich gestartet. Die Mannschaft von Teamchef Jari Risku besiegte am Sonntag im Eröffnungsspiel die Niederlande mit 2:1 nach Penaltyschießen (0:0,1:0,0:1,0:0;1:0) und hat den ersten Schritt zum erhofften Aufstieg in die Elitegruppe geschafft. Matchwinnerin war Charlotte Wittich mit ihrem Führungstreffer (32.) und dem entscheidenden Penaltytor.

Die Österreicherinnen konnten im Spiel aus ihrer eklatanten Überlegenheit (48:11-Torschüsse) und viel Powerplay-Zeit zu wenig Kapital schlagen. Den einzigen Treffer aus dem Spiel erzielte Wittich, die routinierte Verteidigerin von Meister EHV Sabres aus Wien traf im Überzahlspiel. Im Schlussdrittel fand aber der einzige Torschuss der Niederländerinnen durch Julie Zwarthoed den Weg ins Gehäuse von Selma Luggin. Im Penaltyschießen behielt Wittich die Nerven und schoss die ÖEHV-Auswahl zum Sieg.

Weiter geht es für die Österreicherinnen am Mittwoch (27. April, 16.00) gegen Norwegen. Die weiteren Gegner sind Gastgeber Frankreich (28. April, 19.30) und die Slowakei (30. April, 16.00).