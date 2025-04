Eishockey-Team verliert WM-Test knapp mit 2:3

Österreichs Eishockey-Nationalteam ist mit einer Niederlage in die Testspielserie für die WM im Mai in Stockholm gestartet.

Die ÖEHV-Auswahl verlor am Freitag in Kagran gegen Lettland 2:3 nach Verlängerung (1:0,0:2,1:0,0:1). Das zweite Spiel des Länderspiel-Doppels steigt am Samstag (16.20 Uhr) wieder in Wien, diesmal offiziell mit Zuschauern.

Rund 100 Fans in der Halle 3 der Steffl Arena sahen eine junge Mannschaft, die gegen den WM-Dritten von 2023 sehr gut mithielt. "Es war ein sehr gutes Spiel von unserer Mannschaft. Zehn Minuten im Mitteldrittel waren nicht so gut, mit den anderen 50 Minuten bin ich sehr zufrieden", resümierte Teamchef Roger Bader.

Erstes Teamtor von Lanzinger

Die Letten hatten zunächst etwas mehr vom Spiel, in Führung gingen aber die Österreicher. Nachdem Oliver Achermann noch gescheitert war (18.), erzielte Benjamin Lanzinger mit einem satten Schuss sein erstes Länderspieltor (19.).

Im Mitteldrittel wurden die Gäste gefährlicher. Torhüter Jakob Brandner vereitelte bei seinem starken Teamdebüt einige gute Einschussmöglichkeiten, ehe er bei Schüssen von Nauris Sejejs (28.) und Kristaps Skrastins (29.) zweimal innerhalb einer Minute hinter sich greifen musste.

Erste Ausgleichschancen durch Marco Richter (33.) und Leon Wallner (35.) blieben ungenutzt, im Finish gelang aber das 2:2. Kapitän Dominic Zwerger verwertete eiskalt (55.) und vergab eine Minute später die große Chance auf den ersten Sieg gegen Lettland seit zwölf Jahren. In der Verlängerung entschied Miks Tumanovs die Partie (62.).

Viel Lob für Torhüter Brandner

Brandner, einer von drei Debütanten im Team, wurde zum besten Spieler der Österreicher gewählt und erhielt viel Lob von seinem Chef. "Für sein erstes Länderspiel so eine Leistung, er hatte ja auch 'big saves' - es hat Freude gemacht. Er ist nicht der mit der besten und elegantesten Technik, aber er hält Schüsse. Er hat gezeigt, dass er ein Wettkämpfer ist. Vielversprechend", meinte Bader.

Am Freitag folgt gegen die Balten, die auch bei der WM Gegner der ÖEHV-Auswahl sind, der zweite Test. "Es geht darum, die Leistung zu wiederholen. Dann hoffentlich mit dem Ergebnis auf unserer Seite", meinte der Teamchef. Verteidiger-Routinier Dominique Heinrich wird auch am Samstag wegen Hüftproblemen fehlen.

Länderspiel Österreich - Lettland 2:3 n.V. (1:0,0:2,1:0,0:1). Tore: Lanzinger (19.), Zwerger (55.) bzw. Sejejs (28.), Skrastins (29.), Tumanovs (62.). Penaltyschießen 4:2.

Österreich: Brandner - Schnetzer, Brunner; Lindner, Pfeffer, A. Rebernig, Kernberger; Kirchebner - P. Huber, Kainz, M. Rebernig; Richter, Achermann, Zwerger; Lanzinger, Maxa, Wallenta; Erne, Wallner, Böhm