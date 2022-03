Was für ein Play-off-Kampf: Die spusu Vienna Capitals setzen sich in einer intensiven Partie gegen den KAC mit 5:3 durch, stellen in der Viertelfinale-Serie auf 2:1. Unterdessen ist Red Bull Salzburg schon am Weg ins Halbfinale.

Vor 5.300 Fans hatten Bradley im dritten Viertelfinal-Duell schon nach wenigen Sekunden die erste Chance für die Caps, danach übernahm der KAC kurzzeitig das Kommando. Im ersten Überzahlspiel der Wiener vergab Lowry aus kurzer Distanz (8.). Während Postma auf der Gegenseite zuerst die Latte traf (18.) und Koch kurz darauf zum 1:0 (19.). Nach der ersten Pause gab es das nächste Powerplay für die Wiener, jetzt machte es Lowry besser und traf zum 1:1 (23./PP). Beide Teams schenkten sich erneut nichts, ein beinharter Play-off-Kampf mit vielen Emotionen. In der 27. Minuten kochten sie über: Meyer gegen Fraser, Lowry gegen Koch und Bradley gegen Steffler. Zum Spiel: Nach einem Petersen-Puckverlust war Bauer auf und davon, ließ Unterweger stehen und machte mit einem perfekten Haken an Goalie Dahm vorbei das 2:1 für die Hausherren (39.) - die Halle tobte. In ihrem ersten Überzahlspiel gelang den Klagenfurtern im Schlussdrittel durch Fraser das 2:2 (42./PP). Angetrieben von den Fans legten die Caps wieder vor. Einen Passversuch von Meyer fälschte Steffler ins eigene Tor zum 3:2 ab (46.). Es ging wieder hin und her, war ein Kampf um jeden Zentimeter. Mit seinem dritten Treffer in dieser Serie konnte Hartl sogar auf 4:2 erhöhen (54.). Jetzt warf der KAC alles nach vorne, Fraser verkürzte mit einem Mann mehr auf dem Eis - 3:4 (58.). Aber traf für die Wiener zum 5:3-Endstand ins leere Tor (60.).



Unterdessen steht Red Bull Salzburg nach einem 5:3-Sieg über Znaim vor dem Einzug ins Halbfinale. Dem Liga-Krösus fehlt nur noch ein Erfolg.