3:2 - Caps feiern Comeback-Sieg

Die Vienna Capitals lagen gegen Red Bull Salzburg bereits mit 0:2 zurück, drehten im Schlussdrittel aber das Spiel und feierten einen 3:2-Erfolg. "Ein großartiger Sieg, den haben wir uns verdient", freute sich Coach Barr.

"Gegen Wien zu treffen ist doppelt schön", sagte Ex-Cap Wukovits nachdem er am Sonntag gegen Wien das 3:2-Goldtor für Salzburg in der Verlängerung erzielen konnte. Das kam bei einigen Caps-Fans gar nicht gut an, beim "Rückspiel" am Dienstag gab es für den 25-Jährigen Buhrufe von den Rängen.

Zum Spiel: Mit dem ersten Torschuss gelang Thaler das 1:0 für die Bullen. Dann wurde aus Caps-Sicht völlig kurios. Lowry (13.), Dodero (13.) und Antal (14.) trafen innerhalb weniger Sekunden nur das Gestänge. Während die Hausherren vor 2.000 Anhängern im Pech waren, legte Brennan auf der Gegenseite das 2:0 nach (19.).

Die Caps waren im zweiten Abschnitt um den Anschlusstreffer bemüht, aber oft fehlte direkt vor dem Tor die nötige Effizienz. Weil das Team von Coach Barr aber zwei Unterzahlspiele schadlos überstehen konnte, blieb es nach 40 Minuten beim 0:2. Wieder gab es Buhrufe von den Rängen: Die galten aber der schwachen Leistung der Referees Smetana und Soos.

Nachdem Lowry erneut eine Top-Chance ausließ (49.), sorgte Hartl kurz darauf für das verdiente 1:2 (50.). Und wie bereits am Sonntag gelang auch noch der Ausgleich: Kapitän Fischer zog ab und stellte auf 2:2 (55.). Es kam noch besser für die Wiener, weil Artner sogar noch zum 3:2 traf (58.). Dabei blieb es. "Ein super Gefühl, da war die Erleichterung groß", strahlte der Goldtorschütze.

Unterdessen feierte Rotter nur 17 Tage nach einer Knie-Operation bereits sein Comeback auf dem Eis. Mit dem Stürmer musste sich das Schlusslicht aus Linz dem KAC aber mit 1:4 geschlagen geben.