3:2 — Caps mit Play-off-Wunder

Play-off-Wunder in Wien: Die spusu Vienna Capitals besiegen im Viertelfinal-Showdown Titelverteidiger KAC stark dezimiert mit 3:2 und stehen im Halbfinale. Auch der VSV ist eine Runde weiter.

Super-Gau für die spusu Vienna Capitals: Nachdem Coach Barr, Meyer und Kickert bereis am Sonntag wegen Corona fehlten, kamen vor dem Serien-Showdown gegen KAC weitere Fälle hinzu. Antigen-Schnelltests von Co-Trainer Dolezal, Starkbaum, Hackl, Lakos, Prapavessis, Piff und Sutter schlugen Dienstag-Vormittag an. Außerdem fehlten Neal und Lowry verletzt, Dodero war gesperrt. Immerhin gab es für Starkbaum und Prapavessis nach negativen PCR-Tests doch noch grünes Licht. "Nach dieser Nachricht war Party-Stimmung in der Kabine, das hat uns einen Push gegeben", sagte Kapitän Fischer. Hinter der Bande stand Ullrich (Coach des Farmteams).

Und die Wiener (mit Ersatzgoalie Widhalm, Pallierer, Posch, Mantsch, Widhalm und Maxa aus dem Farmteam) legten stark los. In der 7. Minute brachte Moncada die Scheibe zum Tor, von Goalie Dahm sprang sie auf Teamkollege Haudum und zum 1:0 über die Linie (7.). Die STEFFL Arena tobte. Aber Haudum glich nur Augenblicke später zum 1:1 aus (9.). Die Wiener spielten weiterhin gut mit, Maxa vergab vor Dahm (14.). Auch Bradley kam zu einer guten Chance (19.).

Im zweiten Abschnitt konnte der KAC vorlegen: Petersen bediente Routinier Koch ideal und der traf zum 2:1 für die Klagenfurter (27.). Aber die Wiener gaben nicht auf. Bauer hatte die große Möglichkeit auf das 2:2 (31.). Die Hausherren machten jetzt vor 4.050 Fans viel Druck, schnürrten den KAC über längere Zeit im Angriffsdrittel ein. Der Ausgleich lag in der Luft - fiel aber vorerst nicht.

Den Treffer holten die Caps im Schlussdrittel nach. Sheppard glich zum 2:2 aus (43.). Die Partie war völlig offen, dezimierte Wiener riefen eine unglaubliche Leistung ab. Bradley tankte sich durch die Abwehr, hatte die neuerliche Caps-Führung am Schläger (45.). Der Kanadier bekam kurz darauf die nächste Chance und traf - 3:2 (51.). Die Halle stand Kopf! Dabei blieb es, die Sensation war perfekt, die Caps im Halbfinale. Da geht es bereits am Donnerstag mit einem Auswärtsspiel bei Red Bull Salzburg los.

"Wir haben ein Stück Geschichte geschrieben, mit diesem Team gegen den KAC zu gewinnen - unglaublich. Ich bin so stolz", strahlte Fischer. Goldtorschütze Bradley: "Wir haben eine unglaubliche Mannschaft, an diesen Abend werden ich mich für immer erinnern."

Der Villacher SV sicherte sich ebenfalls in Spiel 7 gegen Laibach das Ticket für das Halbfinale. Hughes (4.), Kosmachuk (8.), Schofield (39.) und Karlsson (60.) ließen die Adler jubeln. Damit kommt es für den VSV ab Donnerstag zum Duell mit Fehervar.