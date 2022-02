Caps gewinnen Tor-Festival 6:3

Die spusu Vienna Capitals setzen sich beim Tor-Festival gegen die Black Wings Linz mit 6:3 durch. Drei Powerplay-Tore ebnen den Weg zum dritten Heimsieg in Folge.

Gleich in den ersten Minuten schnürten die Caps die Black Wings Linz ein, mehr als ein Stangenschuss von Bradley sprang aber nicht heraus (8.). So brachte Gaffal das Schlusslicht 1:0 in Führung (10.). Als aber Ex-Cap Rotter, der mit Applaus empfangen wurde, auf der Strafbank saß, glich Antal zum 1:1 aus (20./PP).

In der 23. Minute jubelten die Wiener erneut: Nach Pass von Prapavessis musste Neal den Puck nur noch über die Linie drücken. Zwar gaben die Referees den Treffer zunächst nicht, änderten ihre Entscheidung aber nach dem Videobeweis - 2:1. Lowry vergab alleine vor dem Tor (29.), in Überzahl sorgte Hartl für das 3:1 (33./PP). Nur blieb Linz dran, nützte Pelletier einen Artner-Fehler zum 2:3 (35.). Auch nach dem 4:2 von Kromp (37./PP) verkürzte Schnetzer auf 3:4 (39.).

Das muntere Scheibenschießen ging auch im Schlussdrittel weiter: Nach nur 52 Sekunden traf Lowry zum 5:3 (41.). Jetzt ließen die Caps nichts mehr anbrennen. Kurz vor dem Ende fixierte Lowry nach starker Vorarbeit von Bradley den 6:3-Endstand (55.). "Das war kein einfacher Sieg, Linz hat hart gearbeitet. Jeder Punkt ist wichtig, denn in der Tabelle ist es richtig eng", so Coach Barr.



Aufregung gab es am Freitag bereits vor den Partien: Bozen meldete sich, wie damals die Caps gegen den VSV, nicht fit. Die Südtiroler haben mehrere Coronafälle und nur elf fitte Spieler. Dennoch strafverifizierte die Liga die Spiele gegen den KAC und Fehervar mit 0:5. Bozen wird das so nicht hinnehmen – der nächste Ärger ist vorprogrammiert.