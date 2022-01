ICE-Partie Olimpija gegen Capitals verschoben

Das am Sonntag angesetzte Spiel der ICE Hockey League zwischen den Vienna Capitals und Gastgeber Olimpija Ljubljana ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

Die Liga traf die Entscheidung aufgrund medizinischer Vorsichtsmaßnahmen, wie sie am Samstag verlautete. Bei den Wienern laborieren sechs Spieler an einer Covid-19-Infektion, zudem sind zwei weitere zuvor vom Coronavirus betroffen gewesene Akteure für das Mannschaftstraining noch nicht freigegeben.

Caps-Coach Fave Barr hatte deshalb am Samstagvormittag nur 13 Spieler beim Training dabei. Ob die nächsten anstehenden Partien der "Caps" über die Bühne gehen können, wird sich weisen. Sie würden am Dienstag den KAC und am Freitag den HC Innsbruck empfangen.