Für mich ist es das erste Mal, dass ich während der Play-offs nicht im Einsatz bin - das tut natürlich weh.

Aber ich freue mich trotzdem auf die Spiele und fiebere mit. Beim ersten Duell zwischen den Caps und dem KAC wurde schon deutlich, wie eng es in dieser Serie zugehen wird. Wenn dein Team in der Verlängerung ein Tor erzielt und dann auch noch in den Play-offs, dann ist das natürlich unglaublich. Im ersten Moment ist es die komplette Erleichterung, denn du weißt, dass jeder Wechsel entscheidend sein kann. Für das Team, das verliert, ist es bitter. Du arbeitest 60 Minuten, opferst dich auf und dann kassierst du den Treffer - das ist zach. Vor allem von der mentalen Seite betrachtet ist das nicht einfach, aber ich kenne die Spieler in Wien, sie haben schon viel miterlebt und werden damit umgehen können.

Für die Capitals wird das nicht einfach

Klagenfurt hat jetzt sicher ein bisschen eine breitere Brust, noch dazu wird die Hütte dort voll sein. Für die Wiener wird das nicht einfach, sie müssen noch disziplinierter sein. Was aber sicher nicht in den Köpfen ist, ist, dass der KAC auf 0:2 stellen könnte. Das wird ausgeblendet.