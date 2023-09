Kracher zum ICE-Auftakt: KAC eröffnet Jagd auf Bullen

Die ICE-Eishockeyliga startet am Freitag (19.30 Uhr) mit dem Kracher zwischen Titelverteidiger Red Bull Salzburg und Rekordmeister KAC.

Die Salzburger peilen mit eingespielter Truppe und einem neuen Trainer, den Titel-Hattrick an. Die Vienna Capitals starten bei den Graz99ers, die Black Wings Linz in Ljubljana und Vorarlberg bei Pustertal. Vizemeister Südtirol kommt zum Tirol-Derby nach Innsbruck.

In Salzburg folgte der US-Amerikaner Oliver David dem zweifachen Meistertrainer Matt McIlvane, mit Verteidiger Dominique Heinrich (zu den Vienna Capitals) gab es nur einen namhaften Abgang. Thomas Raffl will die Bullen zum nächsten Titel führen: "Dazu müssen wir aber hungrig bleiben und uns über die gesamte Saison stetig weiterentwickeln." In der Champions Hockey League hatten die Salzburger nach zwei Niederlagen ein Erfolgserlebnis gegen Stavanger. Raffl: "Die CHL-Spiele haben uns geholfen, uns besser an unser System zu gewöhnen, die Chemie stimmt wieder." Der KAC brennt im Auftakt-Schlager auf Revanche für die 1:4-Halbfinalniederlage 2022/23. "Wir sehen gleich, ob und wie sehr sich unser Rückstand aus der letzten Halbfinalserie im Verlauf des Sommers verringert hat", so Neo-Kapitän Thomas Hundertfpund. Mit Kirk Furey steht bei den Kärntnern auch ein neuer Trainer an der Bande. Der einstige Verteidiger will der defensiven Stabilität mehr Offensivkraft beimengen: "Diese Mannschaft hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie die defensive Seite des Spiels sehr gut beherrscht, wir wollen jetzt auch die Offensive stärker betonen."

Ex-NHL-Star startet Capitals-Umbau

Einen großen Umbruch samt neuem Trainer Marc Habscheid gab es bei den Vienna Capitals, die mit der Auswärtspartie bei den Graz99ers starten. Die Wiener, zuletzt sechsmal in Folge im Halbfinale, haben viele hochkarätige Abgänge zu verzeichnen und werden mit vielen Jungen, nur sieben Legionären und einem neuen System einlaufen. "Wir haben elf Eigenbauspieler im Kader. Ich glaube, das ist ein Alleinstellungsmerkmal in der Liga", so General Manager Franz Kalla. "Wir haben uns entschieden, einen mutigen Weg zu gehen."

Der Kanadier Habscheid, einst Teamkollege von Wayne Gretzky bei den Edmonton Oilers, kanadischer Teamchef und erfolgreicher Nachwuchscoach, mahnt beim Aufbau zur Geduld. "Wir sind da, um zu gewinnen, aber es ist auch ein Aufbauprozess. Wie bei einem Hausbau müssen wir das Fundament bauen. Das braucht Zeit."

Das Überraschungsteam im Grunddurchgang der vergangenen Saison waren die Innsbrucker Haie, die bei ihrem CHL-Debüt in den vergangenen Wochen Achtungserfolge erzielt haben. "Wir werden versuchen, auf den letzten Saisonen aufzubauen, als kleiner Klub weiter Schritte nach vorne zu machen. Sportlich ist eine Play-off-Teilnahme aber natürlich unser großes Hauptziel", so Cheftrainer Mitch O'Keefe.

Die Black Wings Linz haben nach drei Turbulenten Jahren wieder Tritt gefasst und unter Philipp Lukas, dem einzigen österreichischen Cheftrainer in der Liga, das Viertelfinale erreicht, in dem man nur ganz knapp an Bozen scheiterte. Nun soll der nächste Schritt gelingen. Kapitän Brian Lebler sieht die Linzer "mit Salzburg, Bozen und vielleicht Pustertal" sogar in der Favoritenrolle. "Ich denke, dass wir stärker als vorher sind", ist Lebler überzeugt.