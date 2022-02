Lebler stürmt für Salzburg

Die Spatzen pfiffen es von den Dächern, jetzt ist es offiziell: Red Bull Salzburg verstärkt sich für die Play-offs mit Linz-Torjäger Brian Lebler.

Der Meistertitel muss nach Salzburg - und das um jeden Preis. Mit der Verpflichtung von Brian Lebler schicken die Bullen kurz vor dem Play-off-Start eine weitere Kampfansage an die Konkurrenz. Der Linz-Kapitän hält in dieser Saison bei 25 Toren und zählt damit erneut zu den Top-Torjägern. Für die Black Wings ist die Saison nach dem letzten Grunddurchgangs-Spieltag am Sonntag beendet.

"Möchte um Meisterschaft mitspielen"

"In den letzten zwei Jahren mit Linz nicht die Playoffs zu erreichen war bzw. ist für mich wirklich hart. Ich möchte immer auf höchstem Level um die Meisterschaft mitspielen und bin daher sehr dankbar für die Möglichkeit, dieses Jahr mit den Red Bulls diese Phase bestreiten zu können. Das ist für mich wie ein Bonus. Ich freue mich, dieses Mal Teil des Salzburger Teams zu sein und werde alles tun, dem Team zu helfen", betont Lebler.

Debüt schon am Freitag möglich

Bereits am Freitag könnte der Neuzuang im Heimspiel gegen Innsbruck sein Debüt im Bullen-Trikot feiern. Lebler: "Es wird schon ein bisschen komisch sein, nach so vielen Jahren mit den Linzern nun einen anderen Helm und ein anderes Jersey zu tragen. Aber ich kenne den Großteil des Teams und auch den Head Coach ein wenig und am Ende des Tages geht es darum, Eishockey zu spielen. Und es ist für mich eine gute Möglichkeit zu lernen, wie die Red Bulls als Organisation funktionieren.“

Lebler hat in Linz noch Vertrag bis 2024

Nach dem Ablauf der Saison wird Lebler wieder nach Linz zurückkehren, wo er noch einen Vertrag bis Sommer 2024 hat. "Wir haben uns diese Entscheidung alles andere als leicht gemacht. Wir wollten aber dem ausdrücklichen Wunsch des Spielers nachkommen und ihm die große Chance auf einen möglichen weiteren Meistertitel nicht verbauen", sagt Linz-Präsident Peter Nader.