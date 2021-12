„Winter Classic“ für die Capitals

Im letzten Spiel des Jahres müssen sich die Vienna Capitals am Donnerstag (19.15 Uhr) in Szekesfehervar warm anziehen.

In der NHL steigt am Wochenende das „Winter Classic“ zwischen Minnesota und St. Louis, für die Caps ist es bereits am Donnerstag soweit – zumindest wenn es nach der Kälte geht. Im Auswärtsspiel bei Fehervar wartet nämlich nicht nur ein starker Gegner, sondern auch Temperaturen im fast zweistelligen Minusbereich. „Oh mein Gott, dort ist es unglaublich. Ich komme aus Edmonton, aber in so einer kalten Eishalle war ich noch nie“, lacht Caps-Coach Dave Barr.

Wie er das Spiel dennoch durchstehen will? „Ich ziehe auf jeden Fall zwei Hosen an“, sagt Barr. Seine Spieler wollen gleich zu Beginn auf Betriebstemperatur sein – was zuletzt vor allem auswärts nicht immer gelang.

Nach schwachem Start jetzt erster Bullen-Jäger

Dennoch liegen die Caps schon auf dem zweiten Platz und sind erster Salzburg-Jäger, obwohl der Saisonstart (2 Siege, 6 Niederlagen) nicht nach Wunsch verlief. „Das war nicht lustig, aber dann haben wir begonnen besser zu spielen. Unsere Special Teams sind jetzt zum Beispiel sehr gut. Siegen macht mehr Spaß, so wollen wir weitermachen“, hofft Barr auf einen guten Abschluss in Ungarn und ein erfolgreiches neues Jahr.