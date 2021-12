Wraneschitz: Voller Fokus auf die WM

Nach einem kurzen "Gastspiel" in Kanada ist der ehemalige Capitals-Youngster Sebastian Wraneschitz wieder zurück an alter Wirkungsstätte, um wieder fit zu werden.

Im Sommer wechselte Sebastian Wraneschitz von den Vienna Capitals zu den Victoria Royals in die kanadische Juniorenliga WHL (Western Hockey League) – nun ist er wieder in Wien. „Ich musste zurück kommen“, erzählt der Goalie, der am Dienstag als Co-Kommentator im Livestream der Wiener fungierte. Schon beim Abflug nach Kanada fühlte sich der 19-Jährige nicht ganz fit.

Nach zwei absolvierten Partien, in denen er jeweils frühzeitig vom Eis genommen wurde, war das Abenteuer vorbei. Wraneschitz: „Am Anfang war nicht sicher, was es ist, dann hat sich herausgestellt, dass es sich um eine Kehlkopfentzündung handelt.“ Mittlerweile geht es dem Youngster besser, er trainiert mit dem zweiten Team der Vienna Capitals, ist vertragslos.

„Will bei WM bester Goalie werden“

Sein Fokus gilt derzeit ganz der U20-Weltmeisterschaft, die am 26. Dezember beginnt. Gespielt wird in Kanada (Edmonton und Red Deer). Schon im Vorjahr hexte sich Wraneschitz bei der WM in die Notizbücher der Scouts. „Ich will dort bester Goalie werden“, sagt er selbstbewusst. Am 15. Dezember übersiedelt Teamchef Marco Pewal mit seiner Mannschaft nach Red Deer zur WM-Vorbereitung.

In Gruppe B warten dann Finnland (27. 12.), Kanada mit Ex-Caps-Coach Dave Cameron (28. 12.), Tschechien (30. 12.) und Deutschland (31. 12). Danach will es Wraneschitz wieder im Ausland versuchen: „Ich würde es jeder Zeit wieder machen, es war richtig cool in Kanada.“