KAC-Eishalle erstrahlt als Heidi Horten-Arena im neuen Glanz

Der KAC bestreitet am (heutigen) Freitagabend das erste Heimspiel in seiner komplett erneuerten Eishalle. Neun Millionen Euro wurden investiert, die Hälfte davon von Heidi Goess-Horten, die im Juni gestorben ist.

Die Halle wird auch den Namen der KAC-Förderin tragen. Am Freitag zeigten sich die Verantwortlichen bei einer Pressekonferenz mit der Umsetzung höchst zufrieden, der Zeitplan sei eingehalten worden und auch die Kosten im Rahmen geblieben.

Die Halle war für den Umbau seit April komplett entkernt worden. Die neuen Tribünen - unten Beton, oben Stahl - sind in verschiedenen Grautönen gehalten, über der Eisfläche prangt ein neuer Videowürfel, der erst am Donnerstag in Betrieb genommen wurde. Überhaupt sei die Technik fast durchgehend erneuert worden, erklärte Bernhard Erler, Geschäftsführer der Kärntner Messen: "Bis auf die Eisbereitungsanlage, die noch in sehr gutem Zustand war."

Sanierung günstiger als Neubau

Er betonte, dass mit der Sanierung "kein Quadratmeter Erde" versiegelt wurde, und: "Wenn man so eine Halle neu baut, kostet sie um das Drei- bis Vierfache mehr als die Sanierung." Beim Budget habe man noch einen Puffer von rund 120.000 Euro, bis zu 400.000 Euro an Kosten könnten noch kommen: "Es könnte also noch eine Punktlandung werden." Mehrkosten würde die Landeshauptstadt Klagenfurt übernehmen.

Deren Vertreter, Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) und Sportreferent Franz Petritz (SPÖ), meinten, viele hätten es nicht für möglich gehalten, dass der Zeitplan eingehalten werden könne. Das Geld sei jedenfalls bestens investiert, sagte Petritz, vor allem, was den sportlichen Nachwuchs angeht. Die nun fast komplett abgeschlossenen Arbeiten - während der Pressekonferenz wurde noch eifrig verkabelt, gebohrt und geschraubt - ist der zweite Teil der umfassenden Sanierung der Eishalle. Bereits fertig umgebaut ist der Kabinentrakt, im kommenden Jahr soll die Sanierung des Vorplatzes in Angriff genommen werden.