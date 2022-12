Kasper mit Titelverteidiger Rögle in CHL ausgeschieden

Österreichs Eishockey-Jungstar Marco Kasper ist mit seinem schwedischen Club Rögle Ängelholm im Viertelfinale der Champions Hockey League gescheitert, Konstantin Komarek steht mit Lulea im Halbfinale.

Titelverteidiger Rögle musste sich am Dienstag im Viertelfinal-Rückspiel in einer Neuauflage des Finales der vergangenen Saison bei Tappara Tampere mit 1:5 geschlagen geben und schied nach der 2:3-Heimniederlage aus. Rögle hatte im Achtelfinale Red Bull Salzburg ausgeschaltet.

Lulea hatte gegen Jukurit Mikkeli das Hinspiel mit 5:1 gewonnen und siegte am Dienstag in Finnland mit 3:1. Komarek leitete den Erfolg mit dem 1:0 (4.), seinem fünften Treffer im laufenden Bewerb, ein. Der schwedische Verein gewann auch sein zehntes Spiel in dieser CHL-Saison und spielt im Jänner um den Finaleinzug.