Marco Kasper (17) feiert in Jesenice sein Team-Debüt und steht dabei im Fokus. Am Donnerstag trifft Österreich zum Start des Viernationenturniers auf Weißrussland.

„Es ist etwas Spezielles, dass ich schon beim A-Team mitspielen darf. Ich bin aufgeregt, freue mich aber mehr darauf “, sagt Marco Kasper im Gespräch mit ÖSTERREICH. Der erst 17-Jährige wird beim Turnier in Jesenice, wo Österreich auf Weißrussland (Do., 15.30/ORF Sport+), Frankreich (Fr., 15.30/ORF Sport+) und Slowenien (Sa., 15.30 Uhr) treffen wird, sein Debüt in der A-Nationalmannschaft feiern. Das hat er sich mit starken Leistungen in der schwedischen Top-Liga SHL verdient. Dort absolvierte er für Rögle diese Saison 16 Partien (4 Toren und 2 Vorlagen), hat einen Rookie-Vertrag bis 2023 unterschrieben. „Es läuft gut. Ich versuche mich jeden Tag weiterzuentwickeln. Mir gefällt es dort und ich kann auch schon schwedisch“, erzählt Kasper.

Im NHL-Draft wird Kasper hoch gehandelt

Sein Talent ist auch den NHL-Klubs nicht verborgen geblieben. In Schweden wird er immer wieder beobachtet, auch in Slowenien werden ihm einige Scouts genau auf die Kufen schauen – was ihn allerdings kalt lässt. „Ich kann mich sehr gut aufs Spielen konzentrieren, über den Rest mache ich mir nicht zu viele Gedanken“, so Kasper. Für den NHL-Draft im kommenden Jahr (7. und 8. Juli) steht er jedenfalls schon jetzt hoch im Kurs, wird als Kandidat für die erste Runde gehandelt. Irgendwann soll der Weg für ihn in die beste Liga der Welt führen. Kasper: „Das ist für viele Spieler das Ziel, aber es gibt keinen genauen Plan.“