Vienna Capitals starten mit Pleite in Pre-Playoffs

Die Vienna Capitals sind mit einer Niederlage ins Pre-Play-off der ICE-Eishockeyliga gestartet und stehen damit schon mit dem Rücken zur Wand.

Die Wiener verloren am Sonntag das erste Spiel der "best of three"-Serie gegen Fehervar in Ungarn mit 1:2 (1:0,0:2,0:0). Die Caps kämpfen daher am Dienstag (19.15 Uhr/live ORF Sport +) in Kagran gegen das Saisonende.

Die Capitals, die erstmals in dem 2021/22 eingeführten Pre-Play-off um einen Platz im Viertelfinale spielen, gingen durch Zane Franklin (8.) in Führung.

Fehervar drehte im Mitteldrittel durch Kristof Nemeth (27.) und Rasmus Kulmala (37.) die Partie und feierte den ersten Heimsieg gegen die Wiener in dieser Saison.