Kanada bei Eishockey-WM mit viertem Sieg im vierten Spiel

Kanada bleibt bei der Eishockey-Weltmeisterschaft ungeschlagen. Der Rekordweltmeister gewann am Mittwoch in Riga mit einem 5:1 gegen Kasachstan auch sein viertes Spiel.

Schon nach 19 Sekunden traf MacKenzie Weegar zum 1:0 für den Favoriten. Lawson Crouse sorgte mit seinen Toren in der 6. und 8. Minute früh für klare Verhältnisse.

Finnland mühte sich in der Gruppe A in Tampere vor Heimpublikum gegen Frankreich zu einem knappen 5:3-Sieg. Der Titelverteidiger, der mit sieben Punkten aus vier Spielen auf dem vierten Platz klassiert ist, musste nach 64 Sekunden das 0:1 einstecken. Auch nach dem 2:4 durch Teemu Hartikainen in der 46. Minute mussten die Finnen noch zittern, nachdem Charles Bertrand (50.) Frankreich herangebracht hatte. Sakari Manninen gelang kurz vor der Schlussminute ins leere Tor die Entscheidung.