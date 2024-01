Klima-Kleber stören Vierschanzentournee - aber keiner merkt's

Die ''Letzte Generation" versuchte, das Vierschanzentournee-Finale in Bischofshofen zu stören. Doch der Protest blieb im TV größtenteils unbemerkt.

Wie aus einer Aussendung und Bildern hervorgeht, verstreuten Mitglieder der "Letzten Generation" oranges Pulver im Zielbereich - und das "trotz massiven Polizeiaufgebots", wie es in Pressemitteilung heißt. Mit dem Protest wolle man auf die "Dringlichkeit der Klimakrise und die Notwendigkeit sofortigen Handelns seitens der Regierung aufmerksam." Auf X (vormals Twitter) forderte man Bundeskanzler Karl Nehammer dazu auf, "die Empfehlungen des Klimarates" umzusetzen.

In der ORF-Übertragung der Vierschanzentournee ging die Protestaktion der "Letzten Generation" jedoch größtenteils unter und fand kaum Beachtung. Den Bildern zufolge dürfte es auch lediglich ein Aktivist in den Zielbereich geschafft haben, um dort das Pulver zu verstreuen. Die Letzte Generation schreibt in ihrer Aussendung auch von einer kurzen Unterbrechung.