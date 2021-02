WM: Lamparter startet Gold-Jagd

Lamparter und Greiderer sollen es zum Kombi-Auftakt richten - Favoriten sind aber andere.

Die Tiroler und Steirer im österreichischen Team der Nordischen Kombinierer sollen es im Auftaktbewerb der Weltmeisterschaften in Oberstdorf richten. Johannes Lamparter und Lukas Greiderer bzw. Lukas Klapfer und Martin Fritz gehen am Freitag (10.15 bzw. 16.00 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) in den Einzelbewerb von der Normalschanze und werden es da außer mit der Konkurrenz vor allem in der Loipe womöglich auch mit warmen Verhältnissen von einigen Plusgraden zu tun bekommen.

"Es ist generell schon eine anspruchsvolle Runde", bezog sich Lamparter auf das Streckenprofil. "Und die Bedingungen machen das nicht leichter." Als relativ kleiner und leichter Athlet könnte er damit vergleichsweise gut zurechtkommen. Grundsätzlich gehe er aber befreit in die Konkurrenzen. "Mit dem Junioren-WM-Titel habe ich mein großes Ziel schon erreicht. Das gibt mir viel Selbstvertrauen. Ich möchte weitermachen, wo ich aufgehört habe, coole Sprünge zeigen." Das gelang im Training am Donnerstag mit den Rängen acht und vier schon ziemlich gut.

Norweger Riiber als Favorit auf Gold

Von der Konkurrenz misst der 19-Jährige ganz klar Jarl-Magnus Riiber die Favoritenrolle zu. Der Norweger bestätigte das mit den Rängen zwei und eins im Abschlusssprungtraining. Der Seriensieger hatte sich seit Ende Jänner nicht mehr im Weltcup blicken lassen und auch das Mittwoch-Springen ausgelassen. Lamparter über weitere Anwärter: "Die Deutschen sind natürlich bei der Heim-WM sehr, sehr heiß und wahrscheinlich gut in Form. Und natürlich gibt es da noch ein, zwei andere Kandidaten. Ich muss nur meine Leistungen bringen, dann kann ich sicher da vorne mitmischen."