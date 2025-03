Auch Doppelsieg im letzten Super-G rettet Pleiten-Saison nicht

Auch wenn unseren Ski-Herren eine Sieglos-Saison wie 1986/87 erspart blieb: Mit nur fünf Siegen (4x Damen, 1x Herren) steuern wir auf die schlechteste Performance seit 38 Jahren zu.

Raphael Haaser, der schon die ÖSV-Herren bei der Heim-WM in Saalbach mit RTL-Gold gerettet hatte, lachte am Sonntag beim Super-G-Finale in Sun Valley als Zweiter neben Premierensieger Lukas Feurstein vom Podest: "So wenig, wie alle immer sagen, haben wir anscheinend doch nicht drauf. Wir waren den ganzen Winter überfällig."

Der Doppelsieg im letzten Super-G bewahrte unsere Herren immerhin vor einer historischen Pleiten-Saison, in der es in der Abfahrt für keinen einzigen Podestplatz reichte. Im Gesamtweltcup liegt Vincent Kriechmayr als bester Österreicher auf Platz 12 - 1.146 Punkte hinter dem längst als Kristallkugel-Gewinner feststehenden Marco Odermatt aus der Schweiz. Damit haben wir erstmals in der Weltcup-Geschichte (seit 1966/67) keinen Läufer in den Top 10.

In dieser Woche gehen beim Weltcup-Finale die letzten vier Rennen der Saison in Szene: Am Programm stehen noch je ein Damen-RTL (Di., 16.30/19 Uhr), ein Herren-RTL (Mi., 16.30/19) und die abschließenden Slalom-Konkurrenzen am Donnerstag (Damen ab 16, Herren ab 17 Uhr). Alle Rennen werden auf ORF1 live übertragen.

Liensberger mit theoretischen Kugel-Chancen

Katharina Liensberger benötigt ein kleines Wunder, um eine kugellose Saison des ÖSV wie 2020, 2022 und 2023 zu verhindern. Die Vorarlbergerin hat als Dritte der Slalom-Wertung 51 Punkte Rückstand auf die Kroatin Zrinka Ljutic sowie 10 auf die Schweizer Weltmeisterin Camille Rast. 2021 gewann die "Liensi" die Slalomwertung bereits einmal.

ÖSV-Team wohl mit schlechtester Performance seit 1986/87

Das ÖSV-Team hält aktuell bei 5 Siegen, 9 zweiten und 8 dritten Plätzen und steuert auf die schlechteste Performance seit 1986/87 (2/11/14) zu. Nach nur 8 Siegen 2021/2022 (8/15/20/gesamt 43 Podestplätze), 7 Siegen 2022/23 (7/10/8/25) und dem leichten Aufschwung mit 11 Siegen 2023/24 (11/15/10/36) verlief der zu Ende gehende Winter aus rot-weiß-roter Sicht wieder extrem mager und ist auch dann nicht mehr zu retten, sollte in dieser Woche noch der eine oder andere Sieg dazukommen.