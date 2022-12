Der deutsche Speed-Spezialist Thomas Dreßen fällt zumindest für die weiteren Gröden-Rennen als auch für den Ski-Weltcup am 28. und 29. Dezember in Bormio aus.

Der fünffache Weltcupsieger zog sich in der Abfahrt am Donnerstag eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu. Dreßen, der 45. wurde, hatte sich schon im Zielraum an den Oberschenkel gegriffen und war dann durch den Schnee gehumpelt.