Fix! Manuel Feller vorzeitig Slalom-Weltcup-Sieger

Der für Samstag angesetzte vorletzte Slalom-Weltcup der Herren in Kranjska Gora wurde abgesagt.

Jetzt ist es offiziell: Manuel Feller ist neuer Slalom-Weltcup-Sieger. Da das vorletzte Rennen in Slowenien wegen starken Regens abgesagt wurde, kann Feller von Platz 1 nicht mehr verdrängt werden. Für den 31-jährigen Tiroler ist es das 1. Kristall in seiner Karriere. Er ist der erste Österreicher seit Marco Schwarz 2021 der diese Disziplin für sich entscheiden kann. Fellers bisheriger Karriere-Höhepunkt war der Vize-Weltmeister-Titel 2017 im Slalom.

Feller: "Lebenstraum ist in Erfüllung"

Und so reagierte unser neuer Slalom-Gesamtsieger auf die tolle Nachricht: "Es ist ein bisserl komisch. Lieber wäre es mir gewesen es auf der Piste zu entscheiden. Da ist natürlich immer mehr Emotion dabei. Im Zielraum hätte es mir die Haxn ausgezogen, wenn der Moment gekommen wäre. So ist es noch schwer zu realisieren. Ich glaub es ist verdient mit vier Siegen und jedes Rennen unter den Top-5. Da gibt es keine Diskussion. Ich möchte mich dennoch bei Linus bedanken, er hat toll gefightet. Ich sag nicht nein, wenn wir uns nächstes Jahr abwechseln: Er gewinnt die Kugel und ich in Kitzbühel und Schladming. Dann können wir beide in Pension gehen. Es ist ein Lebenstraum der in Erfüllung geht, obwohl es noch schwer zu realisieren ist."

Lob von Cheftrainer Marko Pfeifer

ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer: "Es tut mir leid wegen der Absage. Wir alle und vor allem der Manuel wären sehr gerne noch in Kranjska Gora gefahren. Mit den 169 Punkten Vorsprung auf Straßer (Anmerkung: Linus Straßer/GER)hätte es sich aber schon ausgehen sollen. Das Resümee eine Mega-Saison von Manuel. Verdienter Kugel-Gewinner aus meiner Sicht. Vier Siege, nie schlechter als Platz fünf. Unglaubliche Konstanz, unglaubliche Stärke. Eine traumhafte Slalom-Saison, wo man nur den Hut ziehen kann. Von einem Bruchpiloten mit Rückenbeschwerden zu einem besten Slalom-Fahrer die es zur Zeit gibt. "

Die große Kristall-Party steigt aber erst nach dem Weltcup-Finale in Saalbach-Hinterglemm am 24. März.