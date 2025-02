"Gibt keinen Plan B": Nächster Ski-WM droht das Aus

Alarm in der Schweiz: "Das ist eine Aktion gegen den Skisport, Crans-Montana, das Wallis und die Schweiz

In zwei Jahren soll die alpine Ski-WM in Crans-Montana stattfinden. Jedoch bedrohen Einsprüche gegen den Neubau des Zielstadions die Durchführung der Welttitelkämpfe. "Momentan gibt es keinen Plan B für uns. Wir brauchen den Platz. Ich hoffe, dass in den nächsten Wochen und Monaten eine Lösung mit den Nachbarn gefunden wird. Was ich gehört habe, sind die Gespräche momentan relativ positiv", sagte Didier Défago, CEO der kommenden WM im Wallis, zur Keystone-SDA.

"Aktion gegen die Schweiz"

Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann meinte im Blick: "Die sechs Herren, die Einsprachen gemacht haben, müssten sich des Folgenden bewusst sein: Das ist eine Aktion gegen den Skisport, Crans-Montana, das Wallis und die Schweiz. Ich habe null Verständnis dafür." Er möchte diese Herren nächstes Wochenende gerne persönlich treffen. "FIS-Präsident Johan Eliasch kommt dafür ebenfalls extra nach Crans-Montana. Wir wollen mit ihnen reden, damit wir dieses leidige Thema endlich vom Tisch haben."

Laut Gemeindepräsident Nicolas Féraud läuft die Frist für die Suche nach einer Lösung bis Mitte März.