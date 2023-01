Julian Schütter ist unser Streif-Pechvogel

Das Hahnenkamm-Wochenende war für ÖSV-Hoffnung Julian Schütter eines zum Vergessen.

Mehr Pech auf der Streif kann man nicht haben: Julian Schütter hat in Kitzbühel ein absolutes Horror-Wochenende erlebt. Der 24-Jährige hat sich in dieser Saison im Weltcup etabliert, wollte in Kitzbühel abermals aufzeigen. Am Freitag wurde er vor dem Zielhang nach dem Crash von Henrik Roea abgewunken, musste erneut an den Start gehen. Besonders bitter: Zu dem Zeitpunkt war er auf Podest-Kurs. Ihm fehlten auf Vincent Kriechmayr nur 0,15 Sekunden. Ein Podest-Platz wäre allemal möglich gewesen.

Das Rennen am Samstag verlief noch unglücklicher für den Steirer. Er verlor im Steilhang die Kontrolle, donnerte ins Sicherheitsnetz. ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober gab im Ziel vorsichtige Entwarnung: "Er wird versuchen aus eigener Kraft ins Tal zu fahren." Allerdings hat er sich auch auf sein Knie gegriffen. Ein Ausfall unserer Speed-Zukunftshoffnung wäre für das dezimierte Speed-Team ein weiterer Rückschlag. Im Ziel gab der Pechvogel selbst ein Update: "Das Knie zwickt ein wenig, ich muss mir das anschauen lassen."