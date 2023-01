Odermatt rettet sich akrobatisch vor Streif-Sturz

Die legendäre Abfahrt auf der Streif verlangt den Speed-Herren einiges ab. Das merken auch die beiden Weltcup-Leader Marco Odermatt und Aleksander Aamodt Kilde am eigenen Leib.

Ski-Fans rutscht beim Lauf von Marco Odermatt fast das Herz in die Hose. Mit rund 85km/h ist der Schweizer im Steilhang unterwegs, ehe es den Weltcup-Führenden fast aushebt. Mit ganz viel Können und Routine findet Odermatt wieder in die Spur. Dennoch hat der 25-Jährige wegen dem Patzer in der ersten Abfahrt am Freitag um den Sieg nichts mitzureden.

Ähnlich erging es dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde, der mit mit angebrochenem Mittelhandknochen sich die Streif hinunterstürzt.

???? pic.twitter.com/ytf9N2cXVF — Out Of Context FIS Alpine (@FISALPINE_OOC) January 20, 2023

Der Skandinavier rettet sich in der Traverse mit fast 100 Sachen vor einer Kollision mit der angrenzenden Werbebande. Die Aufholjagd des 30-jährigen Wikingers bleibt unbelohnt. Auf den Führenden Vincent Kriechmayr fehlt eine knappe Sekunde.