Ski-Kaiser Franz Klammer: "Ich werde Mothl helfen"

Am Rande der ersten Kitzbühel-Abfahrt am Freitag war der Ausraster von Matthias Mayer DAS Thema in Kitzbühel.

Olympiasieger Franz Klammer (70), der seinen Kärntner Landsmann noch wenige Stunden vor dem Vorfall in Kitzbühel getroffen hatte, zeigte sich gegenüber oe24 tief betroffen. Der Ski-Kaiser, der sich mit seiner Foundation seit vielen Jahren auch um Sport-Schicksale kümmert, versprach: „Ich werde dem Mothl helfen.“ Olympiasieger Matthias Mayer löst in Kitzbühel Polizei-Einsatz aus Unmittelbar vor dem Start zur Abfahrt (ab 12.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) signalisierte ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer im ORF, dass man Mayer nicht fallen lassen werde: „Wir werden uns seine Genesung genauestens ansehen, und wir werden ihn weiter unterstützen. Matthias hat der österreichischen Skisportfamilie so viel gegeben, und es ist auch unsere Verantwortung, so einen außergewöhnlichen Sportler auch nach der Karriere zu unterstütze, und wir werden das auch weiterhin beibehalten.“ Über den Mayers Zustand am Tag nach dem Ausraster meinte Scherer: „Matthias geht es gut, er befindet sich auf dem Weg der Besserung.“ Der Ski-Verband bleibe, so Scherer, „im engen Austausch mit der Familie und wir wünschen ihm wirklich, wirklich alles Gute.“