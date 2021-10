Hirscher scoutet schon Athleten

Marcel Hirscher will mit seinem eigenen Ski an die Spitze des Weltcups.

"Dieser Ski wird Weltcuprennen gewinnen", kündigte der zweifache Olympiasieger und siebenfache Weltmeister bei der Präsentation seiner eigenen Skimarke am Mittwoch an. Bereits in der nächsten Saison sollen Aktive im Weltcup auf "Van Deer" unterwegs sein. Dafür wird Marcel Hirscher auch selbst aktiv. "Ich scoute schon sehr intensiv nach Leuten", verriet der achtfache Gesamtweltcupsieger. "Das Ziel ist, im Winter 2022/23 im Weltcup dabei zu sein."

Der 32-Jährige will aber mehr als nur dabei sein: "Es wird nicht einfach sein, jemanden zu finden, der diese Kompromisslosigkeit mitgehen will. Wir reden schließlich von Profisport und die Läufer müssen auch meinen hohen Ansprüchen genügen."

Auch Ambitionen über Alpin-Weltcup hinaus?

Da Hirschers Produktpalette vom FIS-Ski über Pistenski bis hin zum Touren-,Powder-und Kinderski alles abdeckt, sind wohl nicht nur Auftritte im Alpin-Weltcup möglich. Ein eigenes Comeback als Rennläufer schloss Hirscher abermals aus. "Nein, ich mag nicht mehr", so der Salzburger.